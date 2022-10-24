Крым без воды и нерабочая АЭС: Буданов спрогнозировал последствия подрыва Каховской ГЭС

В случае уничтожения дамбы российским войскам придется отойти к Крыму, в то время как ВСУ понадобится лишь пару недель, чтобы возобновить контрнаступление, заявил начальник ГУР.

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В случае подрыва российскими войсками Каховской ГЭС им придется отступить к Крыму, а сам оккупированный полуостров останется без подачи воды. При этом продвижение украинских военных на южном направлении приостановится всего на две недели. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Глава ГУР отметил, что на данный момент Каховская дамба заминирована российскими оккупантами лишь частично и детонация имеющейся взрывчатки не сможет привести к полному разрушению объекта.

"Минирование проведено частично для частичного разрушения, если потребуется. Чтобы разрушить такой уровень конструкции, нужны десятки тонн взрывчатки, правильно расположенной. Нельзя КаМАЗ где-нибудь рядом поставить, это ничего не даст", — заявил начальник разведки.

По словам Буданова, в случае, если россияне смогут полностью уничтожить дамбу, то это приведет к сплошному затоплению контролируемого ими левобережья Херсона, а подача воды в Северокрымский канал будет прекращена. Помимо этого подрыв повлечет за собой полную остановку Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, которая находится под контролем ВС РФ.

"Ну и конечно, они усложнят нам продвижение на определенный промежуток времени. И это, кстати, не очень уж большой промежуток времени, где-то около двух недель будет. Но они будут вынуждены отступить прямо в Крым. Другими словами, если произвести сплошное разрушение, то сценарий таков. Готовы ли они к этому? Думаю, что нет", — добавил Буданов.

Помимо этого руководитель ведомства отметил, что в военном руководстве РФ понимают потенциальную опасность контроля Каховской дамбы украинскими силами, так как объект является единственной полноценно-функционирующей транспортной артерией. В связи с этим оккупантам придется быстро принимать решение — либо покинуть Херсон, либо "оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе".

"Ситуация несколько иная, но концептуально будет очень похожа. И вот понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне", — добавил Буданов.

Напомним, недавно Украина обратилась к Евросоюзу и ООН с просьбой немедленно создать мониторинговую миссию и отправить ее на Каховскую ГЭС на которой, по информации разведки, российские военные готовят провокацию.

В свою очередь аналитики из Института изучения войны считают, что ВС РФ готовят обстрелы Каховской ГЭС для дальнейшего отступления из Херсона.