Крым навсегда без воды: в СНБО рассказали о последствиях подрыва Каховской ГЭС

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, военные РФ доставили на гидроэлектростанцию много взрывчатки. Плотину могут уничтожить, чтобы остановить продвижение ВСУ на Херсонском направлении.

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Оккупированный Крым навсегда останется без воды, если российские оккупанты взорвут Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Такое мнение выразил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью британскому телеканалу Sky News.

Военные РФ заминировали Каховскую ГЭС, по информации Данилова, с применением огромного количества взрывчатки. Россия может взорвать сооружение, чтобы остановить продвижение украинских войск к Херсону.

[ + – ] Алексей Данилов считает, что россияне оставят Крым без воды

"Поживем — увидим. Если взорвут, идея с водоснабжением в Крыму пропадет лет на 10-15. А может быть и навсегда. Тогда возникает вопрос — зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды?" — спросил секретарь СНБО.

В Херсоне, по оценке Данилова, ситуация непростая. Командование ВСУ не ожидает, что российские войска отступят сами по себе.

"У них есть свой план, который, я думаю, мы понимаем", — резюмировал чиновник.

Отметим, что схожую позицию высказывал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его мнению, при подрыве ГЭС продвижение ВСУ на юге остановится максимум на 2 недели.

Глава ГУР считает, что детонация имеющейся на ГЭС взрывчатки не сможет полностью разрушить объект.

Украинские власти ранее просили ООН и Евросоюз срочно отправить на Каховскую ГЭС мониторинговую миссию из-за возможной провокации ВС РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский допускал проведение РФ операции под фальшивым флагом с целью подорвать Каховскую ГЭС.