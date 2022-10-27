"Россияне далеки от истины": СБУ о расследовании взрыва на Крымском Мосту

Ни Буданов, ни ГУР в целом не причастны к подрыву моста в Крыму, заверил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

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Российское следствие в деле о подрыве Крымского моста далеко от истины, Главное управление разведки Минобороны Украины и его начальник Кирилл Буданов не причастны к инциденту. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

По словам Малюка, российские следователи демонстрируют непрофессионализм в деле о Крымском мосте.

"(Они) пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом. Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности", — заявил глава СБУ.

Руководитель ведомства отметил, что подробности взрыва Крымского моста украинская сторона сможет раскрыть только после победы в войне против РФ, отметив, что инцидент мог произойти из-за того, что "грузовой автомобиль заправили не тем горючим".

"На временно оккупированных территориях там, то там что-то взрывается. Кто-то пьет некачественный кофе, кто-то некачественным горючим заправляется. Понятно, что происходят процессы", — отметил Малюк.

Глава СБУ добавил, что он не может сообщить, как именно происходят взрывы на временно оккупированных территориях Украины, так как это может подвергнуть опасности "небезразличных патриотов".

Напомним, ФСБ РФ обвинила в организации взрыва Кирилла Буданова, главу украинской военной разведки. 12 октября российские службы объявили о задержании восьмерых человек: пяти россиян и трех граждан Украины и Армении, которых называют соучастниками Буданова. В ФСБ утверждают, что всего эту акцию готовили не менее 12 человек.

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что за организацией диверсии могут стоять российские силовики, которые с помощью такой акции хотели подставить конкурентов.

Украинские журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что взрыв на Крымском мосту 8 октября был организованпод руководством Службы безопасности Украины.