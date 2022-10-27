"Росіяни далекі від істини": СБУ про розслідування вибуху на Кримському мосту

Ні Буданов, ні ГУР загалом не причетні до підриву мосту у Криму, запевнив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

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Російське слідство у справі про підрив Кримського мосту далеке від істини, Головне управління розвідки Міноборони України та його начальник Кирило Буданов не причетні до інциденту. Про це в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна" повідомив виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк.

За словами Малюка, російські слідчі демонструють непрофесіоналізм у справі Кримського мосту.

"(Вони) дійшли того, що до підриву мосту нібито причетний мій колега по силовому блоку Кирило Буданов та ГУР МО загалом. Я запевняю вас, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності", — заявив голова СБУ.

Керівник відомства зазначив, що подробиці вибуху Кримського мосту українська сторона зможе розкрити лише після перемоги у війні проти РФ, зазначивши, що інцидент міг статися через те, що "вантажний автомобіль заправили не тим пальним".

"На тимчасово окупованих територіях там, то там щось вибухає. Хтось п'є неякісну каву, хтось неякісним паливом заправляється. Зрозуміло, що відбуваються процеси", — зазначив Малюк.

Глава СБУ додав, що він не може повідомити, як саме відбуваються вибухи на тимчасово окупованих територіях України, оскільки це може наразити на небезпеку "небайдужих патріотів".

Нагадаємо, ФСБ РФ звинуватила в організації вибуху Кирила Буданова, голову української військової розвідки. 12 жовтня російські служби оголосили про затримання вісьмох осіб: п'ятьох росіян та трьох громадян України та Вірменії, яких називають співучасниками Буданова. У ФСБ стверджують, що всього цю акцію готували щонайменше 12 осіб.

Зі свого боку, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що за організацією диверсії можуть стояти російські силовики, які за допомогою такої акції хотіли підставити конкурентів.

Українські журналісти з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що вибух на Кримському мості 8 жовтня було організовано під проводом Служби безпеки України.