Беспилотные наземные машины. Испанская армия рассматривает израильский UGV Robattle LR3

Беспилотная машина способна вести разведку, защиту колонн, устраивать засаду и вести нападение. В Испании провели учения с различными роботами для дальнейшей закупки.

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Система предназначена для интеграции с тактическими силами в ходе операций пехоты и поддержки широкого спектра задач, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, защиту колонн, маскировку, засады и нападения.

Фокус перевел обзорный материал Эяля Богусловского о заинтересованности Испании в израильских беспилотных роботах.

Недавно Вооруженные силы Испании испытали ряд беспилотных наземных машин (UGV), среди которых разведывательная машина Robattle LR3 производства Israel Aerospace Industries (IAI).

Испанский сайт Infodefensa.com сообщает, что 2-я пехотная бригада "Rey Alfonso XIII" Испанского легиона (не путать с Иностранным легионом) в середине месяца повела специальные учения вблизи Толедо, в которых приняли участие различные UGV, в том числе от компании IAI. На сайте упоминается автономный автомобиль Ascod, автомобиль Themis компании Milrem Robotics и автомобиль для эвакуации раненых Alano.

[ + – ] 2-я пехотная бригада Rey Alfonso XIII Испанского легиона провела учения с различными роботами

Robattle был представлен на выставке Eurosatory в июне 2016 года. Система предназначена для интеграции с тактическими силами в ходе операций пехоты и поддержки широкого спектра миссий, включая разведку, наблюдение и вооруженную рекогносцировку, защиту колонн, маскировку, а также засады и нападения. RoBattle оснащен модульным "роботизированным комплектом", состоящим из систем управления, навигации, картографии и автономности, датчиков и полезной нагрузки. Система может работать автономно на нескольких уровнях и оснащаться колесами или гусеницами для решения соответствующих оперативных задач. Кроме того, пользователи могут оснастить RoBattle различными полезными нагрузками, включая манипуляторы, датчики и радары разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), а также дистанционно управляемое оружие.

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