Наземні безпілотні машини. Іспанська армія розглядає ізраїльський UGV Robattle LR3

Безпілотна машина здатна вести розвідку, захист колон, влаштовувати засідку та вести напад. В Іспанії провели навчання з різними роботами для подальшої закупівлі.

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Система призначена для інтеграції з тактичними силами під час операцій піхоти та підтримки широкого спектру завдань, включаючи розвідку, спостереження та рекогностування, захист колон, маскування, засідки та напади.

Фокус переклав оглядовий матеріал Еяля Богусловського про зацікавленість Іспанії в ізраїльських безпілотних роботах.

Нещодавно Збройні сили Іспанії випробували низку наземних безпілотних машин (UGV), серед яких розвідувальна машина Robattle LR3 виробництва Israel Aerospace Industries (IAI).

Іспанський сайт Infodefensa.com повідомляє, що 2-а піхотна бригада "Rey Alfonso XIII" Іспанського легіону (не плутати з Іноземним легіоном) у середині місяця повела спеціальні навчання поблизу Толедо, у яких взяли участь різні UGV, зокрема від компанії IAI. На сайті згадується автономний автомобіль Ascod, автомобіль Themis компанії Milrem Robotics та автомобіль для евакуації поранених Alano.

[ + – ] 2-а піхотна бригада Rey Alfonso XIII Іспанського легіону провела навчання з різними роботами

Robattle було представлено на виставці Eurosatory у червні 2016 року. Система призначена для інтеграції з тактичними силами під час операцій піхоти та підтримки широкого спектру місій, включаючи розвідку, спостереження та збройне рекогностування, захист колон, маскування, а також засідки та напади. RoBattle оснащений модульним "роботизованим комплектом", що складається з систем керування, навігації, картографії та автономності, датчиків та корисного навантаження. Система може працювати автономно на кількох рівнях та оснащуватися колесами чи гусеницями для вирішення відповідних оперативних завдань. Крім того, користувачі можуть оснастити RoBattle різними корисними навантаженнями, включаючи маніпулятори, датчики і радари розвідки, спостереження та розвідки (ISR), а також дистанційно керовану зброю.

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