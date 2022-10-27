Сначала штраф, потом — тюрьма: в Бердянске оккупанты начали проверять телефоны горожан

Оккупационная администрация объявила о введении в городе военной цензуры. Людям, подписанным на проукраинские ресурсы, оккупанты грозят штрафами и тюрьмой.

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Оккупационные власти Бердянска заявили, что с 27 октября у горожан начнут проверять мобильные телефоны. Силовиков интересуют подписки на проукраинские паблики, в частности, местные телеграм-каналы "Бердянск. Сейчас", "Бердянск в оккупации", "Вазелин".

"На первый раз человек получает предупреждение. В дальнейшем нарушители будут оштрафованы. За злостные нарушения требований закона о деятельности иноагентов предусмотрена уголовная ответственность", — подчеркивают оккупанты.

Они пытаются подвести под такие меры законодательную базу, утверждая, что введенный указом президента России Владимира Путина режим военного положения предполагает также и военную цензуру.

К уголовной ответственности, по их мнению, граждан можно привлекать в соответствии с законом РФ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Этот закон описывает порядок признания граждан иностранными агентами и предполагает уголовное наказание за "антигосударственную деятельность" и "дискредитацию российской армии".

"Граждане, подписанные на такие ресурсы, потенциально рассматриваются как пособники киевского режима – иностранные агенты", — предупредили оккупанты.

При этом они призвали жителей Бердянска через анонимный чат-бот доносить на украинских патриотов.

Напомним, в начале октября СБУ объявила о подозрении жительнице Херсона, которая раньше работала в украинских правоохранительных органах. Пытаясь выслужиться перед оккупантами, она сдала 23 украинских патриота, получив взамен должность в оккупационной администрации.

Также сообщалось о том, что после деоккупации Харьковской области прошли обыски у бывших полицейских, которые согласились работать на россиян. Десять предателей получили подозрения в государственной измене.