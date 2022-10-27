Спочатку штраф, потім в'язниця: у Бердянську окупанти почали перевіряти телефони містян

Окупаційна адміністрація оголосила про запровадження у місті військової цензури. Людям, підписаним на проукраїнські ресурси, окупанти погрожують штрафами та в'язницею.

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Окупаційна влада Бердянська заявила, що з 27 жовтня у містян почнуть перевіряти мобільні телефони. Силовиків цікавлять підписки на проукраїнські пабліки, зокрема, місцеві телеграм-канали "Бердянськ. Зараз", "Бердянськ в окупації", "Вазелін".

"Спочатку людина отримує попередження. Надалі порушників оштрафують. За злісні порушення вимог закону про діяльність іноагентів передбачено кримінальну відповідальність", — наголошують окупанти.

Вони намагаються підвести під такі заходи законодавчу базу, стверджуючи, що введений указом президента Росії Володимира Путіна режим воєнного стану передбачає також військову цензуру.

До кримінальної відповідальності, на їхню думку, громадян можна залучати відповідно до закону РФ "Про контроль за діяльністю осіб, які перебувають під іноземним впливом". Цей закон визначає порядок визнання громадян іноземними агентами та передбачає кримінальне покарання за "антидержавну діяльність" та "дискредитацію російської армії".

"Громадяни, підписані на такі ресурси, потенційно розглядаються як посібники київського режиму — іноземні агенти", — попередили окупанти.

Водночас вони закликали мешканців Бердянська через анонімний чат-бот доносити на українських патріотів.

Нагадаємо, на початку жовтня СБУ оголосила про підозру мешканці Херсона, яка раніше працювала в українських правоохоронних органах. Намагаючись вислужитися перед окупантами, вона здала 23 українських патріотів, отримавши натомість посаду в окупаційній адміністрації.

Також повідомлялося, що після деокупації Харківської області пройшли обшуки у колишніх поліцейських, які погодилися працювати на росіян. Десять зрадників отримали підозри у державній зраді.