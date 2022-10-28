"Опрокинул шахматную доску": Штайнмайер возложил на Путина личную ответственность за войну

Президент ФРГ убежден, что Путин в своей имперской одержимости нарушил международное право и превратил систему европейской безопасности в руины.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 28 октября в своей программной речи во дворце Бельвю заявил, что президент РФ Владимир Путин несет личную ответственность за развязывание крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой и разрушение европейской системы безопасности. Речь опубликована пресс-службой федерального президента Германии.

Штайнмайер подчеркнул, что развязанная российским президентом война превратила систему европейской безопасности в руины, поскольку Путин в своей имперской одержимости нарушил международное право, бросил вызов границам и совершил захват земель суверенного государства.

"Путин не только нарушил правила, но и положил конец игре. Нет, он опрокинул всю шахматную доску!… Нападение России — это нападение на все уроки, которые мир извлек из двух мировых войн" — заявил немецкий президент.

По его словам, начавшиеся 24 февраля события свидетельствуют об окончательном и горьком провале многолетних политических усилий по предотвращению военных конфликтов. Именно эта дата стала переломным моментом, который погрузил Германию в новую реальность отсутствия безопасности, энергетического кризиса и экономических потрясений.

Более того, после 24 февраля весь мир в целом стал другим, считает Штайнмайер. Однако конец февраля стал самым ужасным именно для украинского народа.

"Я сидел вместе с некоторыми из них в бомбоубежище во вторник в Корюковке. Эти люди рассказали мне, как 24 февраля ужас войны ворвался в их обычную жизнь: огромный шум от ударов, дым, огонь, внезапный сильный страх — эти женщины и мужчины дрожали, когда рассказывали мне об этом", — рассказал Штайнмайер.

Президент ФРГ добавил, что многие немцы ожидают мира. Но предполагаемый мир, как его понимает Путин, будет фиктивным, поскольку то, что делает российская армия для многих украинцев означает приход царства террора.

"Несправедливый мир не является решением, потому что он содержит семена нового насилия. Более того, несправедливый мир укрепил бы всех тех в мире, чья жажда власти не знает законов и правил", — подытожил Штайнмайер.

Ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия продолжит оказывать военную помощь Украине. Немецкий президент анонсировал поставки двух установок MARS, четырех САУ PzH 2000 и систем ПВО.

Штайнмаер после визита в Украину заявил, что ситуация в стране гораздо страшнее, чем в Германии представляют. По его словам, ему рассказали шокирующие истории про войну, после которых каждый здравомыслящий человек захочет, чтобы война прекратилась.