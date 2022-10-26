"Все намного страшнее, чем представляют в Германии", – Штайнмайер после поездки в Украину
По словам президента Германии, каждый думающий и сочувствующий гражданин хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились, но с условиями соблюдения целостности и независимости Украины.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмаер после визита Украины заявил, что ситуация гораздо страшнее, чем в Германии представляют. Об этом он заявил в интервью Tagesschau.
По возвращению из Украины президент отметил, что ему рассказывали страшные вещи про войну. Конечно, он хочет как и все, чтобы война закончилась, но она может закончиться при соблюдении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали. Каждый, кто может думать и сочувствовать, хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились", — заявил Штайнмайер.
Он также добавил, что сейчас нет ощущения, что Москва готова договориться о мире с Украиной и Западом. Президент пришел к выводу, что торговые отношения не приводят к политическому сближению. Поэтому Германия планирует уменьшить одностороннюю зависимость от Китая, где она есть.
Напомним, в ходе визита Штайнамера в Черниговскую область, ему пришлось спуститься в бомбоубежище из-за тревоги в регионе. Там он пообщался с местными жителями. В ходе встречи с Зеленским, Штайнмайер пообещал передать Украине 2 РСЗО Mars II, новые САУ и системы противовоздушной обороны.