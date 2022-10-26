"Усе набагато страшніше, ніж уявляють у Німеччині", – Штайнмаєр після поїздки в Україну

За словами президента Німеччини, кожен громадянин, який думає і співчуває, хоче, щоб бойові дії в Україні припинилися, але з умовами дотримання цілісності та незалежності України.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після візиту України заявив, що ситуація набагато страшніша, ніж у Німеччині уявляють. Про це він заявив в інтерв'ю Tagesschau.

Після повернення з України президент зазначив, що йому розповідали страшні речі про війну. Звичайно, він хоче, як і всі, щоб війна закінчилася, але вона може закінчитися за умов дотримання суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

"Усе набагато страшніше, ніж ми уявляємо собі в Німеччині. Мене шокували історії, які нам розповідали. Кожен, хто може думати і співчувати, хоче, щоб бойові дії в Україні припинилися", — заявив Штайнмаєр.

Він також додав, що зараз немає відчуття, що Москва готова домовитись про мир з Україною і Заходом. Президент дійшов висновку, що торговельні відносини не призводять до політичного зближення. Тому Німеччина планує зменшити односторонню залежність від Китаю, де вона є.

Нагадаємо, під час візиту Штайнмаєра в Чернігівську область йому довелося спуститися в бомбосховище через тривогу в регіоні. Там він поспілкувався із місцевими жителями. У процесі зустрічі із Зеленським, Штайнмаєр пообіцяв передати Україні 2 РСЗВ Mars II, нові САУ та системи протиповітряної оборони.