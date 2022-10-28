"Перекинув шахівницю": Штайнмаєр поклав на Путіна особисту відповідальність за війну

Президент ФРН переконаний, що Путін у своїй імперській одержимості порушив міжнародне право та перетворив систему європейської безпеки на руїни.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 28 жовтня у своїй програмній промові у палаці Бельвю заявив, що президент РФ Володимир Путін несе особисту відповідальність за розв'язання найбільшої війни в Європі з часів Другої світової та руйнування європейської системи безпеки. Промова опублікована пресслужбою федерального президента Німеччини.

Штайнмаєр наголосив, що розв'язана російським президентом війна перетворила систему європейської безпеки на руїни, оскільки Путін у своїй імперській одержимості порушив міжнародне право, кинув виклик кордонам і здійснив захоплення земель суверенної держави.

"Путін не лише порушив правила, а й поклав кінець грі. Ні, він перекинув усю шахівницю!… Напад Росії — це напад на всі уроки, які світ одержав із двох світових воєн" — заявив німецький президент.

За його словами, події, що почалися 24 лютого, свідчать про остаточний і гіркий провал багаторічних політичних зусиль щодо запобігання воєнним конфліктам. Саме ця дата стала переломним моментом, який занурив Німеччину в нову реальність відсутності безпеки, енергетичної кризи й економічних потрясінь.

До того ж, після 24 лютого весь світ загалом став іншим, вважає Штайнмаєр. Проте кінець лютого став найжахливішим саме для українського народу.

"Я сидів разом із деякими з них у бомбосховищі у вівторок у Корюківці. Ці люди розповіли мені, як 24 лютого жах війни увірвався в їх звичайне життя: величезний шум від ударів, дим, вогонь, раптовий сильний страх — ці жінки та чоловіки тремтіли, коли розповідали мені про це", — розповів Штайнмаєр.

Президент ФРН додав, що багато німців чекають миру. Але передбачуваний мир, як його розуміє Путін, буде фіктивним, оскільки те, що робить російська армія для багатьох українців, означає прихід царства терору.

"Несправедливий мир не є рішенням, тому що він містить насіння нового насильства. Ба більше, несправедливий світ зміцнив би всіх тих у світі, чия жага до влади не знає законів і правил", — підсумував Штайнмаєр.

Раніше повідомлялося, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина продовжить надавати військову допомогу Україні. Німецький президент анонсував постачання двох установок MARS, чотирьох САУ PzH 2000 та систем ППО.

Штайнмаєр після візиту в Україну заявив, що ситуація в країні набагато страшніша, ніж у Німеччині. За його словами, йому розповіли шокові історії про війну, після яких кожна розсудлива людина захоче, щоб війна припинилася.