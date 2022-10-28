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Военный Фокус Российско-украинская война

"Мы знаем, кто наш враг": на здании МВД Чехии вывесили баннер с Путиным в черном пакете (фото)

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Путин в пакете для трупов

Министр внутренних дел страны Вит Ракушан подчеркнул, что чехи знают, кто их друг, который проливает кровь за свободу.

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На здании Министерства внутренних дел Чехии появился рисунок с изображением президента РФ Владимира Путина в черном пластиковом пакете для трупов. Соответствующее фото у себя в соцсетях опубликовал глава МВД Вит Ракушан.

На огромном плакате глава Кремля изображен в патологоанатомическом мешке, так что видно лишь его лицо с закрытыми глазами. По две стороны от него –– флаги Украины и Чехии в вертикальном положении.

"Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. А еще мы знаем кто наш враг и не дадим ему украсть понятие патриотизма или наш флаг", –– прокомментировал снимок Ракушан.

Глава чешского МВД также опубликовал ссылку на видео, в котором он заявляет, что "нельзя позволить сделать чешский национальный флаг символом российской пятой колонны" [цитата по "Радио Свобода"].

28 октября в Чехии празднуют День образования Чехословакии. Создание республики провозгласили 1918 году в результате поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне.

Сегодня в столице страны Праге проходит антиправительственный митинг под названием "Ненасильственная революция — Чехия на 1-м месте", организаторы которого находятся на пророссийских позициях. Так, на Вацлавскую площадь вышли десятки тысяч человек.

Люди требуют не только отставки кабинета премьер-министра Петра Фиалы, но также прекращения военной помощи Украине и начала переговоров с Россией о поставках дешевого газа.

Как уточняется, протестное движение активно использует на своих акциях флаги Чехии.

Напомним, в чешском городе Литомержице неизвестные нарисовали на постаменте памятника павшим красноармейцам автоматическую стиральную машину как символ того, что российские оккупанты массово вывозили бытовую технику в качестве трофеев из городов и поселков Киевской области.

С 25 октября Чехия закрыла въезд гражданам Российской Федерации на основе действующей шенгенской визы.