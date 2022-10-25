Стиральная машина вместо постамента: в Чехии "модернизировали" памятник красноармейцам (фото)

Неизвестные нарисовали на постаменте изображение стиральной машины и облили фигуру советского солдата с оружием красной краской.

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В городе Литомержице (Чехия) неизвестные оригинально откликнулись на события российско-украинской войны и нарисовали на постаменте памятника павшим красноармейцам автоматическую стиральную машину. Фотографии опубликовали сразу несколько местных СМИ.

Неизвестные нарисовали на постаменте памятника фронтальную часть стиральной машины. Заметим, что именно стиральные машины-автоматы российские оккупанты массово начали вывозить в качестве трофеев из городов и поселков в Киевской области.

Кроме того, памятник советскому солдату, который держит в руке огнестрельное оружие, облили красной краской.

[ + – ] Постамент монумента советскому солдату неизвестный превратил в стиральную машинку Фото: Pavel Křivohlavý

Монумент советскому солдату в Литомержице: что о нем известно

Монумент расположен в центральном городском парке Jiráskovy sady. Он был установлен в 1975 году, и посвящен всем советским воинам, павшим при освобождении Чехословакии от нацистов.

В 2011 году обсуждалась возможность убрать памятник в связи с реконструкцией парка. Но в итоге работа осталась на своем месте.

[ + – ] Монумент красноармейцу неизвестные облили красной краской Фото: Pavel Křivohlavý

Какой была реакция местных властей

Администрация города уже отреагировала на инцидент. Представители власти пообещали убрать с монумента краску и добавить к нему табличку, которая бы разъясняла некоторые исторические детали.

Напомним, в Латвии бесследно исчез памятник советским партизанам, который собирались снести. Журналисты сообщили, что на месте памятника осталось только основание. Его установили на месте разгрома немецких войск латышскими партизанами.

Также Фокус писал о том, что в Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире". Шестиметровая бронзовая композиция символизирует "мир между континентами". На месте снесенного монумента планируют сделать пешеходную дорожку.