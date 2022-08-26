В Латвии бесследно исчез памятник советским партизанам, который собирались снести

Журналисты сообщили, что на месте памятника осталось только основание. Его установили на месте разгрома немецких войск латышскими партизанами.

В Латвии, Алусксенском крае, бесследно исчез памятник советским партизанам, которые собирались снести. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью Алуксненского края Эвита Аплока, пишет Delfi.

В материале сказано, что пропал памятник, который и так подлежал демонтажу. Он находился в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады советской армии разгромили немецкие войска. Однако сейчас на месте памятника лишь основание.

Сообщается, что местные власти составили акт и сообщили об инциденте в правоохранительные органы.

Журналисты пишут, что в постановлении Кабмина Латвии "Список объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, подлежащих демонтажу на территории Латвийской Республики" значится девять объектов в Алуксненском крае, которые необходимо демонтировать. Однако муниципальные специалисты нашли еще пять памятников, которые также было решено демонтировать. Решение было принято на заседании Алуксненской краевой думы.

Ранее Фокус писал, что в Риге снесли Памятник советской оккупации. Демонтаж памятника с официальным названием "освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" начался 23 августа. Снос памятника в латвийском обществе обсуждался на протяжении нескольких лет, окончательное решение было принято в мае 2022 года. Демонтажу 79-метровой стелы предшествовали споры, разгоревшиеся после возложения у памятника цветов 9 мая.

Еще напомним, что в Латвии готовятся ограничить использование русского языка. Законопроект об ограничении использования русского в общественных местах и в рабочей среде разрабатывает Министерство юстиции.