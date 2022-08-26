У Латвії безвісти зник пам'ятник радянським партизанам, який збиралися знести

Журналісти повідомили, що на місці пам'ятника залишилася лише постамент. Його встановили дома розгрому німецьких військ латиськими партизанами.

У Латвії, Алусксенському краї, безвісти зник пам'ятник радянським партизанам, які збиралися знести. Про це повідомила спеціаліст зі зв'язків із громадськістю Алуксненського краю Евіта Аплока, пише Delfi.

У матеріалі сказано, що зник пам'ятник, який і так підлягав демонтажу. Він перебував в Алсвікській волості на місці, де 15 січня 1944 року партизани Латиської партизанської бригади радянської армії розгромили німецькі війська. Однак зараз на місці пам'ятника лише постамент.

Повідомляється, що місцева влада склала акт і повідомила про інцидент до правоохоронних органів.

Журналісти пишуть, що в постанові Кабміну Латвії "Список об'єктів, що прославляють радянський та нацистський режими, що підлягають демонтажу на території Латвійської Республіки", значиться дев'ять об'єктів в Алуксненському краї, які необхідно демонтувати. Однак муніципальні фахівці знайшли ще п'ять пам'ятників, які також вирішили демонтувати. Рішення було ухвалено на засіданні Алуксненської крайової думи.

Раніше Фокус писав, що у Ризі знесли Пам'ятник радянській окупації. Демонтаж пам'ятника з офіційною назвою "визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників" розпочався 23 серпня. Знесення пам'ятника в латвійському суспільстві обговорювалося протягом кількох років, остаточне рішення було ухвалено у травні 2022 року. Демонтажу 79-метрової стели передували суперечки, що розгорілися після покладання біля пам'ятника квітів 9 травня.

Ще нагадаємо, що у Латвії готуються обмежити використання російської мови. Законопроєкт про обмеження використання російської у громадських місцях та у робочому середовищі розробляє Міністерство юстиції.