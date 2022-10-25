Пральна машина замість постаменту: у Чехії "модернізували" пам'ятник червоноармійцям (фото)

Невідомі намалювали на постаменті зображення пральної машини та облили фігуру радянського солдата зі зброєю червоною фарбою.

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У місті Літомержиці (Чехія) невідомі оригінально відгукнулися на події російсько-української війни та намалювали на постаменті пам'ятника полеглим червоноармійцям автоматичну пральну машину. Фото опублікували відразу кілька місцевих ЗМІ.

Невідомі намалювали на постаменті пам'ятника передню частину пральної машини. Зауважимо, що саме пральні машини-автомати російські окупанти масово почали вивозити як трофеї з міст та селищ у Київській області.

Крім того, пам'ятник радянському солдату, який тримає в руці вогнепальну зброю, облили червоною фарбою.

[ + – ] Монумент радянському солдату невідомий перетворив на пральну машину Фото: Pavel Křivohlavý

Монумент радянському солдату в Літомержиці: що про нього відомо

Пам'ятник розташований у центральному міському парку Jiráskovy sady. Його встановили у 1975 році, і присвятили усім радянським воїнам, які загинули під час звільнення Чехословаччини від нацистів.

У 2011 році обговорювали можливість прибрати пам'ятник у зв'язку з реконструкцією парку. Але врешті-решт робота залишилася на своєму місці.

[ + – ] Монумент червоноармійцю невідомі облили червоною фарбою Фото: Pavel Křivohlavý

Якою була реакція місцевої влади

Адміністрація міста вже відреагувала на інцидент. Представники влади пообіцяли прибрати з монумента фарбу та додати до нього табличку, яка б роз'яснювала деякі історичні деталі.

Нагадаємо, у Латвії безвісти зник пам'ятник радянським партизанам, який збиралися знести. Журналісти повідомили, що на місці пам'ятника залишилася лише основа. Його встановили на місці розгрому німецьких військ латиськими партизанами.

Також Фокус писав про те, що у Гельсінкі демонтували пам'ятник "Світ у всьому світі". Шестиметрова бронзова композиція символізує мир між континентами. На місці знесеного монумента планують зробити пішохідну стежку.