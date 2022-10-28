"Ми знаємо, хто наш ворог": на будівлі МВС Чехії вивісили банер із Путіним у чорному пакеті (фото)

Міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан наголосив, що чехи знають, хто їхній друг, який проливає кров за свободу.

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На будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії з'явився малюнок із зображенням президента РФ Володимира Путіна у чорному пластиковому пакеті для трупів. Відповідне фото у себе в соцмережах опублікував голова МВС Віт Ракушан.

На величезному плакаті глава Кремля зображений у патологоанатомічному мішку, тож видно лише його обличчя із заплющеними очима. По обидві сторони від нього — прапори України та Чехії у вертикальному положенні.

"Ми знаємо, хто наш друг, який проливає кров за нашу свободу. А ще ми знаємо хто наш ворог і не дамо йому вкрасти поняття патріотизму чи наш прапор", — прокоментував знімок Ракушан.

Глава чеського МВС також опублікував посилання на відео, в якому він заявляє, що "не можна дозволити зробити чеський національний прапор символом російської п'ятої колони" [цитата по "Радіо Свобода"].

28 жовтня у Чехії святкують День утворення Чехословаччини. Створення республіки проголосили в 1918 році внаслідок поразки Австро-Угорщини у Першій світовій війні.

Сьогодні у столиці країни Празі проходить антиурядовий мітинг під назвою "Ненасильницька революція — Чехія на 1-му місці", організатори якого знаходяться на проросійських позиціях. Так, на Вацлавську площу вийшли десятки тисяч людей.

Люди вимагають не лише відставки кабінету прем'єр-міністра Петра Фіали, але також припинення військової допомоги Україні та початку переговорів із Росією щодо постачання дешевого газу.

Як уточнюється, протестний рух активно використовує на своїх акціях прапори Чехії.

Нагадаємо, у чеському місті Літомержиці невідомі намалювали на постаменті пам'ятника полеглим червоноармійцям автоматичну пральну машину як символ того, що російські окупанти масово вивозили побутову техніку як трофеї з міст і селищ Київської області.

З 25 жовтня Чехія закрила в'їзд громадянам Російської Федерації на основі шенгенської візи, що діє.