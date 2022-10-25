Чехія закрила в'їзд росіянам з шенгенськими візами

Громадяни РФ, які прибувають у країну через аеропорт з туристичною, спортивною та культурною метою не мають права перебувати в країні, незважаючи на чинну шенгенську візу.

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З вівторка, 25 жовтня, громадяни Російської Федерації не мають права на основі чинної шенгенської візи в'їжджати на територію Чехії. Про це повідомило Radio Prague.

У такий спосіб чеський уряд анулював візи на в'їзд росіян, які прагнуть відвідати країну з туристичною, спортивною та культурною метою.

Кого стосуватиметься заборона

Вона стосується громадян РФ із чинною шенгенською візою, виданою будь-якою країною Євросоюзу, які прибувають на територію країни через повітряні ворота.

"Якщо громадянин РФ прибуває до Чехії із зовнішнього кордону Шенгенської зони, він має виїхати назад до країни походження. Або він може залишити аеропорт, не в'їжджаючи на територію Чехії, вирушивши до іншої країни", — пояснив ситуацію міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Скільки росіян відвідали Чехію до закриття кордонів

Згідно зі статистикою, лише за один день через міжнародний аеропорт до Чехії прибувають до 200 росіян. За інформацією російської сторони, у 2019 році, до пандемії коронавірусу, росіяни відвідали Чехію 525 тисяч разів. У 2021 році кількість туристів із РФ до регіону зменшилася і становила близько 30 тисяч. А з початку 2022 року зареєстрували 12,6 тисяч візитів громадян Росії до Чехії.

Які країни відмовили росіянам у в'їзді

Раніше у в'їзді за візами громадянам РФ відмовили країни Балтії, Польща та Фінляндія.

Чехія стала першою державою Євросоюзу, яка блискавично відреагувала на повномасштабне вторгнення РФ в Україну і призупинила видачу віз росіянам. Це сталося 25 лютого.

Нагадаємо, наприкінці вересня кордон для російських туристів закрила Фінляндія. Однією з причин остаточної заборони фінської сторони є проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Крім того, Латвія відмовилася видавати гуманітарні візи росіянам, які біжать від мобілізації.