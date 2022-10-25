Чехия закрыла въезд россиянам по шенгенским визам

Граждане РФ, которые пребывают в страну через аэропорт в туристических, спортивных и культурных целях не имеют права находиться в стране, несмотря на действующую шенгенскую визу.

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Со вторника, 25 октября, граждане Российской Федерации не имеют права на основе действующей шенгенской визы въезжать на территорию Чехии. Об этом сообщило Radio Prague.

Таким образом чешское правительство аннулировало визы на въезд россиян, которые стремятся посетить страну в туристических, спортивных и культурных целях.

Кого коснется запрет

Он касается граждан РФ с действующей шенгенской визой, выданной любой страной Евросоюза, которые пребывают на территорию страны через воздушные ворота.

"Если гражданин РФ прибывает в Чехию с внешней границы Шенгенской зоны, он должен выехать обратно в страну происхождения. Или он может покинуть аэропорт, не въезжая на территорию Чехии, отправившись в другую страну", — объяснил ситуацию министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Сколько россиян посетили Чехи до закрытия границ

Согласно статистике, только в течении одного дня через международный аэропорт в Чехию прибывают до 200 россиян. По информации российской стороны, в 2019 году, до пандемии коронавируса, россияне посетили Чехию 525 тысяч раз. В 2021 году количество туристов из РФ в регион уменьшилось и составляло около 30 тысяч. А с начала 2022 зарегистрировали 12,6 тысячи визитов граждан России в Чехию.

Какие страны отказали россиянам во въезде

Ранее во въезде по визам гражданам РФ отказали страны Балтии, Польша и Финляндия.

К слову, Чехия стала первым государством Евросоюза, которое молниеносно отреагировало на полномасштабное вторжение РФ в Украину и приостановило выдачу виз россиянам. Это случилось 25 февраля.

Напомним, в конце сентября границу для российских туристов закрыла Финляндия. Одна из причин окончательного запрета финской стороны — проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Кроме того, Латвия отказалась выдавать гуманитарные визы россиянам, бегущим от мобилизации.