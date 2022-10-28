От "шальной пули": на полигоне в Крыму погибла пропагандистка холдинга "Россия сегодня"

По информации СМИ, Светлану Бабаеву случайно застрелили во время занятия военно-спортивной стрельбой. С 2019 года она руководила региональным подразделением медиахолдинга в оккупированном Симферополе.

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Сегодня, 28 октября, на учебно-тренировочном полигоне в оккупированном Крыму погибла директор регионального подразделения медиахолдинга "Россия сегодня" Светлана Бабаева. Об этом Об этом сообщает агентство "РИА Новости" (входит в медиахолдинг).

Как уточняется, 50-летняя пропагандистка погибла в результате несчастного случая во время занятия военно-спортивной стрельбой. Как уточнил гендиректор холдинга "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, причиной стала "шальная пуля".

"Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля…" –– прокомментировал он.

Известная российская пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян также прокомментировала смерть Бабаевой, отметив, что только вчера они обсуждали, как российский СМИ "будут развиваться на новых территориях". По всей видимости, Симоньян имеет в виду захваченные россиянами регионы Украины.

Светлана Бабаева: кто она

Светлана Бабаева родилась в 1972 году в Москве, окончила юридический факультет МГУ. Работала в газетах "Московские новости" и "Известия".

В 2004-2006 гг. возглавляла редакцию "РИА Новости" в Великобритании. В 2008-2012 гг. была шеф-редактором представительства "РИА Новости" в США.

В 2013-2016 гг. работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру".

С августа 2019 года являлась руководителем регионального подразделения медиахолдинга "Россия сегодня" в оккупированном Симферополе.

Напомним, 21 октября в оккупированном Херсоне погиб пропагандист Олег Клоков. В украинском центре массовых коммуникаций отмечают, что он был членом спецслужб РФ, поэтому и был уничтожен вместе с российскими военными.

Российский пропагандист и основатель Telegram-канала с военной тематикой WarGonzo Семен Пегов 23 октября получил ранение под оккупированным Донецком.