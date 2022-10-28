Від "шаленої кулі": на полігоні в Криму загинула пропагандистка холдингу "Россия сегодня"

За інформацією ЗМІ, Світлану Бабаєву випадково застрелили під час зайняття військово-спортивною стрільбою. З 2019 року вона керувала регіональним підрозділом медіахолдингу в окупованому Сімферополі.

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Сьогодні, 28 жовтня, на навчально-тренувальному полігоні в окупованому Криму загинула директорка регіонального підрозділу медіахолдингу "Россия сегодня" Світлана Бабаєва. Про це повідомляє агентство "РИА Новости" (входить до медіахолдингу).

Як уточнюється, 50-річна пропагандистка загинула внаслідок нещасного випадку під час зайняття військово-спортивною стрільбою. Як уточнив гендиректор холдингу "Россия сегодня" Дмитро Кисельов, причиною стала "шалена куля".

"Світла, невгамовна Світлана — професіонал вищої проби з яскравою журналістською біографією. Найтепліша людина, котра гостро вболівала за Росію. Рвалася "за стрічку", бажаючи підтримати наших героїв. Шалена куля…" –– прокоментував він.

Відома російська пропагандистка та головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян також прокоментувала смерть Бабаєвої, зазначивши, що тільки вчора вони обговорювали, як російські ЗМІ "розвиватимуться на нових територіях". Очевидно, Симоньян має на увазі захоплені росіянами регіони України.

Світлана Бабаєва: хто вона

Світлана Бабаєва народилася в 1972 році в Москві, закінчила юридичний факультет МДУ. Працювала в газетах "Московские новости" та "Известия".

У 2004-2006 роках очолювала редакцію "РИА Новости" у Великій Британії. У 2008-2012 роках була шеф-редакторкою представництва "РИА Новости" у США.

У 2013-2016 роках працювала головною редакторкою інтернет-порталу "Газета.ру".

Із серпня 2019 року була керівницею регіонального підрозділу медіахолдингу "Россия сегодня" в окупованому Сімферополі.

Нагадаємо, 21 жовтня в окупованому Херсоні загинув пропагандист Олег Клоков. В українському центрі масових комунікацій зазначають, що він був членом спецслужб РФ, тому його знищили разом із російськими військовими.

Російський пропагандист і засновник Telegram-каналу з військовою тематикою WarGonzo Семен Пегов 23 жовтня отримав поранення під окупованим Донецьком.