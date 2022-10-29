ВСУ уничтожили 300 россиян, готовивших наступление в Донецкой области, — Генштаб

Потери российской армии в Украине перевалили за 70 тысяч, а это население небольшого провинциального города.

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В Донецкой области украинские военные уничтожили 300 россиян и сорвали крупное наступление. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке от 29 октября в Facebook.

Защитники Украины нанесли точечные удары в районе поселка Майорск, расположенного к северу от Горловки, и ликвидировали около 300 российских солдат и офицеров, готовившихся к нападению. По информации Генштаба, на следующий день около 60 раненых оккупантов доставили в медицинские учреждения Горловки.

Таким образом общие потери ВС РФ с 24 февраля составляют:

личный состав — 70250 (+550 за сутки);

танки — 2659 (+19);

боевые бронированные машины — 5401 (+23);

артиллерийские системы — 1708 (+9);

РСЗО — 380 (+1);

самолеты — 273 (+1);

вертолеты — 252 (+1);

корабли — 16;

беспилотники оперативно-тактического уровня — 1406 (+5);

автомобильная техника и цистерны с топливом — 4107 (+19);

спецтехника — 152 единицы (+1).

"70 250 — это население среднего города в РФ, вроде Троицка или Выборга", — отметил советник главы МВД Антон Геращенко в Телеграм-канале.

Кроме того, по сообщению Генштаба, большие потери ВС РФ понесли в населенном пункте Краснопоповка Луганской области — около 20 погибших, а еще 30 получили ранения средней тяжести. В связи с нестабильной работой санитарной авиации, плохим состоянием медицинской инфраструктуры Белгородской области и перегруженностью больниц россияне вынуждены эвакуировать раненых автобусами в город Воронеж.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об ударе ВСУ по своим войскам. По его словам, потери чеченских подразделений составили около 100 человек.

Ранее Генштаб ВСУ предупредил, что ВС РФ могут снова начать наступление на Киев. По словам замначальника Главного оперативного управления Алексея Громова, российская армия может направить удар на столицу Украины, поскольку не могут добиться успеха на других направлениях.