Втрати російської армії в Україні перевищили 70 тисяч, а це населення невеликого провінційного міста.

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На Донеччині українські військові знищили 300 росіян і зірвали великий наступ. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зведенні від 29 жовтня у Facebook.

Захисники України завдали точкових ударів у районі селища Майорськ, розташованого на північ від Горлівки, та ліквідували близько 300 російських солдатів та офіцерів, які готувалися до нападу. За інформацією Генштабу, наступного дня близько 60 поранених окупантів доправили до медичних закладів Горлівки.

Таким чином, загальні втрати ЗС РФ з 24 лютого становлять:

особовий склад — 70250 (+550 за добу);

танки — 2659 (+19);

бойові броньовані машини — 5401 (+23);

артилерійські системи — 1708 (+9);

РСЗВ — 380 (+1);

літаки — 273 (+1);

вертольоти — 252 (+1);

кораблі — 16;

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1406 (+5);

автомобільна техніка та цистерни з паливом — 4107 (+19);

спецтехніка — 152 одиниці (+1).

"70 250 — це населення середнього міста в РФ, на кшталт Троїцька або Виборга", — зазначив радник голови МВС Антон Геращенко у Телеграм-каналі.

Крім того, за повідомленням Генштабу, великих втрат ЗС РФ зазнали в населеному пункті Краснопопівка Луганської області — близько 20 загиблих, а ще 30 отримали поранення середньої тяжкості. У зв'язку з нестабільною роботою санітарної авіації, поганим станом медичної інфраструктури Білгородської області та перевантаженістю лікарень росіяни змушені евакуювати поранених автобусами до міста Воронеж.

Напередодні глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про удар ЗСУ по своїх військах. За його словами, втрати чеченських підрозділів становили близько 100 осіб.

Раніше Генштаб ЗСУ попередив, що ЗС РФ можуть знову розпочати наступ на Київ. За словами заступника начальника Головного оперативного управління Олексія Громова, російська армія може направити удар на столицю України, оскільки не можуть досягти успіху на інших напрямках.