Россия угрожает Германии ядерным ударом, запугивая Шольца, — Der Spiegel

По слухам, Владимир Путин лично звонил Олафу Шольцу и призывал не передавать Украине танки Leopard 2.

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Россия во главе с Владимиром Путиным могла запугать канцлера Германии Олафа Шольца нанесением ядерного удара по стране. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники в сфере государственной безопасности.

Уже несколько месяцев в Берлине распространяются слухи, что Владимир Путин грозился нанести ядерный удар по Германии в телефонном разговоре с Олафом Шольцем. По одной из версий, с помощью шантажа президент России пытался отговорить немецкой правительство от предоставления Украине танков Leopard 2.

Кроме того, по данным источников, в конце 2021 года западные спецслужбы перехватили радиосообщение флота РФ во время учений в Балтийском море: российские военные обсуждали применение ядерного оружия и назвали три главные цели: Берлин, авиабазу США в Рамштайте, а также авиабазу Бюхель, где американская армия разместила собственные атомные бомбы.

Обсуждение потенциального ядерного удара — это обычное дело во время военных учений, войска НАТО также присматривают, куда лучше направить свои ракеты. Однако некоторые эксперты предполагают, что Россия рассчитывала на перехват сообщений и специально назвала цели, чтобы запугать Запад и удержать от эскалации конфликта.

Возможно, в случае с Олафом Шольцем тактика сработала. В апреле канцлер Германии заявил в интервью Der Spiegel: "Я делаю все, чтобы предотвратить эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне. Ядерной войны быть не должно!". После этого Берлин неоднократно критиковали за отсутствие военной поддержки Украины и желание сохранить отношения с РФ.

Опасения Олафа Шольца разделяет значительная часть его соотечественников. Как показал недавний опрос Civey, проведенный для Der Spiegel: 51% немцев боятся возможной ядерной войны, 57% опасаются ядерного удара России по Украине и 37% — по Германии. Летом Центр военной истории и социальных наук Бундесвера провел похожее исследование и подсчитал, что 42% немцев боятся войны с применением ядерного оружия. Кроме того, уже в марте в Германии увеличился спрос на таблетки йода — считается, что они помогают бороться с последствиями радиационного облучения, а также на строительство бункеров.

Ранее писали, что несмотря на сомнительную репутацию, Германия предоставила Украине много оружия и оборудования для борьбы с Россией. Среди них выделяются ЗСУ Gepard, РСЗО M270, самоходные орудия PzH 2000 и управляемые снаряды к ним, 3200 ПЗРК, противотанковые гранатометы Panzerfaust 3 и RWG 90 MATADOR.

Недавно Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о проведении тренировки по нанесению массированного ядерного удара. По его словам, российские войска использовали ракеты "Ярс" и "Синева".