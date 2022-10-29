Росія загрожує Німеччині ядерним ударом, залякуючи Шольца, — Der Spiegel

За чутками, Володимир Путін особисто телефонував до Олафа Шольца і закликав не передавати Україні танки Leopard 2.

Related video

Росія на чолі з Володимиром Путіним могла залякати канцлера Німеччини Олафа Шольца завданням ядерного удару по країні. Про це пише німецька газета Der Spiegel, посилаючись на власні джерела у сфері державної безпеки.

Вже кілька місяців у Берліні поширюються чутки, що Володимир Путін погрожував завдати ядерного удару Німеччині в телефонній розмові з Олафом Шольцем. За однією із версій, за допомогою шантажу президент Росії намагався відмовити німецький уряд від надання Україні танків Leopard 2.

Крім того, за даними джерел, наприкінці 2021 року західні спецслужби перехопили радіоповідомлення флоту РФ під час навчань у Балтійському морі. Тоді російські військові обговорювали застосування ядерної зброї та назвали три головні цілі: Берлін, авіабазу США в Рамштайті, а також авіабазу Бюхель, де американська армія розмістила власні атомні бомби.

Обговорення потенційного ядерного удару – це звичайна справа під час військових навчань, війська НАТО також наглядають, куди краще направити свої ракети. Однак деякі експерти припускають, що Росія розраховувала на перехоплення повідомлень і спеціально назвала цілі, щоб залякати Захід та утримати його від ескалації конфлікту.

Можливо, у випадку з Олафом Шольцем тактика спрацювала. У квітні канцлер Німеччини заявив в інтерв'ю Der Spiegel: "Я роблю все, щоб запобігти ескалації, яка призведе до третьої світової війни. Ядерної війни не повинно бути!". Після цього Берлін неодноразово критикували за відсутність військової підтримки України та бажання зберегти відносини з РФ.

Побоювання Олафа Шольца поділяє значну частину його співвітчизників. Як показало недавнє опитування Civey, проведене для Der Spiegel: 51% німців бояться можливої ядерної війни, 57% побоюються ядерного удару Росії по Україні та 37% — по Німеччині. Влітку Центр військової історії та соціальних наук Бундесверу провів схоже дослідження та підрахував, що 42% німців бояться війни із застосуванням ядерної зброї. Крім того, вже у березні у Німеччині збільшився попит на таблетки йоду — вважається, що вони допомагають боротися з наслідками радіаційного опромінення, а також будівництво бункерів.

Раніше писали, що, незважаючи на сумнівну репутацію, Німеччина надала Україні багато зброї та обладнання для боротьби з Росією. Серед них виділяються ЗСУ Gepard, РСЗВ M270, самохідні гармати PzH 2000 та керовані снаряди до них, 3200 ПЗРК, протитанкові гранатомети Panzerfaust 3 та RWG 90 MATADOR.

Нещодавно Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прозвітував про проведення тренування з нанесення масованого ядерного удару. За його словами, російські війська використовували ракети "Ярс" та "Синева".