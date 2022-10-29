Украинцам объяснили, как вести себя с упавшим на землю беспилотником (видео)

По словам военного эксперта, сбитые украинской системой ПВО вражеские дроны могут взрываться как в воздухе, так уже и на земле. Поэтому смертельно опасно приближаться к ним и пытаться взять в руки.

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БПЛА, которые в последнее время ВС РФ активно применяют при обстреле украинских территорий, опасны для человека даже тогда, когда их удалось сбить в небе силам ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире личного канала на видеохостинге YouTube.

По его словам, для мирных жителей существует две опасности во время "близкой встречи" с дронами: БПЛА может разорваться от попадания боеприпаса в небе и ранить осколками или же взорваться при падении на землю.

"Если он (БПЛА, — ред.) падает на землю, недалеко от той цели, в которую он летел, то взрыватель в его головной части может быть сведен в боевое состояние", — сказал Жданов.

Это означает что при ударе о твердую поверхность недалеко от цели сбитый вражеский дрон все равно сдетонирует и может ранить и даже убить людей, находящихся рядом. Поэтому к незнакомым предметам или технике, визуально напоминающей дроны, лучше не приближаться и не пытаться самостоятельно ее обезвредить.

Также дрон может взорваться в воздухе в тот момент, когда его сбили силы украинской ПВО.

В этом случае многое зависит от того, куда пришлось попадание. Если это корпус или хвостовая часть — то дрон может просто упасть на землю. А вот попадание в главную часть БПЛА чревато взрывов в воздухе, при котором осколки могут разлететься на достаточное расстояние и ранить людей.

Ранее Фокус писал о том, что иранские дроны Mohajer-6, атакующие Украину, оборудованы украинскими запчастями. В разведке заявили, что дрон содержит детали из Украины, а также комплектующие из США, Японии, Китая, Швеции и других стран Европы.

Кроме того, мы рассказывали нашим читателям о том, что звезда шоу-бизнеса Наталья Могилевская пыталась сбить дрон-камикадзе. Звезда сцены успела снять короткое видео, на котором видно, как дрон-камикадзе Shahed-136 пролетает прямо над ее домом.