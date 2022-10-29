Українцям пояснили, як поводитися з безпілотником, що впав на землю (відео)

За словами військового експерта, збиті українською системою ППО ворожі дрони можуть вибухати як у повітрі, так і на землі. Тому смертельно небезпечно наближатися до них і намагатися взяти в руки.

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БПЛА, які останнім часом ЗС РФ активно застосовують під час обстрілу українських територій, є небезпечними для людини навіть тоді, коли їх вдалося збити в небі силам ППО. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі власного каналу на відеохостингу YouTube.

За його словами, для мирних жителів існує дві небезпеки під час "близької зустрічі" з дронами: БПЛА може розірватися від попадання боєприпасу в небі та поранити осколками або вибухнути під час падіння на землю.

"Якщо він (БПЛА, — ред.) падає на землю неподалік від тієї цілі, в яку він летів, то підривник у його головній частині може бути в бойовому стані", — сказав Жданов.

Це означає, що під час удару об тверду поверхню неподалік від цілі збитий ворожий дрон усе одно здетонує та може поранити й навіть убити людей, які перебувають поруч. Тому до незнайомих предметів чи техніки, що візуально нагадує дрони, краще не наближатися та не намагатися самостійно її знешкодити.

Також дрон може вибухнути в повітрі у той момент, коли його збили сили української ППО.

У цьому випадку багато залежить від того, куди припало потрапляння. Якщо це корпус або хвостова частина, то дрон може просто впасти на землю. А от потрапляння в головну частину БПЛА може призвести до вибухів у повітрі, у разі якого уламки можуть розлетітися на достатню відстань і поранити людей.

Раніше Фокус писав про те, що іранські дрони Mohajer-6, які атакують Україну, обладнані українськими запчастинами. У розвідці заявили, що дрон містить деталі з України, а також комплектуючі із США, Японії, Китаю, Швеції та інших країн Європи.

Крім того, ми розповідали нашим читачам про те, що зірка шоу-бізнесу Наталія Могилевська намагалася збити дрон-камікадзе. Зірка сцени встигла зняти коротке відео, де видно, як дрон-камікадзе Shahed-136 пролітає прямо над її домом.