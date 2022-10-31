Эвакуация людей из Киевской области пока не планируется: глава ОВА объяснил ситуацию (видео)

По словам Алексея Кулебы, ситуация с энергетикой в регионе сложная, но находится под контролем. В области уже начали подавать электроэнергию.

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Эвакуация населения из Киевской области из-за проблем со светом в ближайшее время на планируется. Об этом у себя в соцсетях написал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Никто никуда не едет. Никаких эвакуационных мер на территории Киевской области не происходит и в ближайшее время не планируется", — подчеркнул глава ОВА.

По словам Кулебы, сложившаяся ситуация с энергетикой после сегодняшнего удара россиян ракетами по инфраструктурным объектам сложная, однако находится под контролем.

Как подчеркнул региональный чиновник, в области уже начали подавать электроэнергию.

"Обо всех планах действий жители Киевской области будут проинформированы заранее", –– добавил он.

Ранее в интервью польскому изданию Onet (статья была опубликована 29 октября), Кулеба рассказал, что у власти есть план действий на случаи ситуаций разной сложности. В частности. он сообщил, что жителей региона могут временно переселить в другие области, если ситуация с электроэнергией станет критической.

"Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что быстро ситуацию не решить, есть план по временной перевозке людей в регионы, где ситуация более стабильная", –– сказал он журналистам.

Глава ОВА подчеркнул, что у власти есть несколько сценариев на разные случаи. При этом он также рассказал, что во время полномасштабной войны экстренные службы научились быстро реагировать на обстрелы и оперативно восстанавливать разрушенное.

Напомним, сегодня, 31 октября, ВС РФ атаковали ракетами и дронами 10 украинских областей, включая Киевскую. В четырех регионах после обстрелов начались аварийные отключения электроэнергии.

Киевская ОВА также анонсировала длительные отключения света из-за ударов по критической инфраструктуре в регионе. Экстренные отключения электроэнергии будут осуществляться не по графику.