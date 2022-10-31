Евакуація людей із Київської області поки що не планується: голова ОВА пояснив ситуацію (відео)

За словами Олексія Кулеби, ситуація з енергетикою в регіоні складна, але перебуває під контролем. В області вже почали подавати електроенергію.

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Евакуація населення з Київської області через проблеми зі світлом найближчим часом не планується. Про це в себе у соцмережах написав голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Ніхто нікуди не їде. Жодних евакуаційних заходів на території Київської області не відбувається та найближчим часом не планується", — наголосив голова ОВА.

За словами Кулеби, ситуація, що склалася з енергетикою після сьогоднішнього удару росіян ракетами по інфраструктурних об'єктах, складна, проте перебуває під контролем.

Як наголосив регіональний чиновник, в області вже почали подавати електроенергію.

"Про всі плани дій мешканці Київської області будуть проінформовані заздалегідь", — додав він.

Раніше в інтерв'ю польському виданню Onet (стаття була опублікована 29 жовтня), Кулеба розповів, що влада має план дій на випадки ситуацій різної складності. Зокрема, він повідомив, що мешканців регіону можуть тимчасово переселити в інші області, якщо ситуація з електроенергією стане критичною.

"Якщо ми зрозуміємо, що інфраструктура настільки пошкоджена, що швидко ситуацію не вирішити, є план із тимчасового перевезення людей у регіони, де ситуація стабільніша", — сказав він журналістам.

Глава ОВА підкреслив, що влада має кілька сценаріїв на різні випадки. Водночас він також розповів, що під час повномасштабної війни екстрені служби навчилися швидко реагувати на обстріл і оперативно відновлювати зруйноване.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, ЗС РФ атакували ракетами та дронами 10 українських областей, включаючи Київську. У чотирьох регіонах після обстрілу почалися аварійні відключення електроенергії.

Київська ОВА також анонсувала тривалі відключення світла через удари по критичній інфраструктурі в регіоні. Екстрені відключення електроенергії здійснюватимуться за графіком.