США направили в Европу группу кораблей во главе с авианосцем и 90 самолетами, — СМИ

Американские корабли должны прибыть к берегам Великобритании к середине ноября, тем самым значительно усилив военное присутствие США в Европе.

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Соединенные штаты решили усилить свою военную группировку в Европе, направив к берегам Англии новейший атомный авианосец USS Gerald R. Ford, который сопровождают несколько кораблей и ударная подводная лодка, сообщает британское издание UK Defence Journal. По данным издания, их прибытие в Портсмут ожидается в середине ноября.

Командир авианосной ударной группы адмирал Грег Хаффман рассказал, что развертывание группы у европейских берегов обеспечит преимущество для союзников США в Европе.

"Сейчас как никогда важно, чтобы ВМС США укрепляли отношения с нашими союзниками и партнерами, поскольку мы способствуем созданию мирного, стабильного и бесконфликтного атлантического региона", — сказал адмирал.

По данным ВМС США, в авианосную группу помимо авианосца USS Gerald R. Ford входят семь кораблей.

Что представляет собой авианосец USS Gerald R. Ford?

Это судно — одно из новейших на американском флоте, его спустили на воду в 2013 году, с 2017 года он введен в строй. На авианосце могут расположиться 90 самолетов, вертолетов и БПЛА, в том числе истребители F/A-18E/F.

[ + – ] Авиакрыло Carrier Air Wing Eight имеет богатый боевой опыт

Командир авиакрыла Carrier Air Wing Eight (CVW-8) капитан Дэрил Трент рассказал, что его подразделение станет первым авиакрылом, взявшим на вооружение этот новейший класс авианосцев.

CVW-8 имеет богатый боевой опыт, принимая участие в войнах в войнах в Ливане, в Персидском заливе, в Югославии, Афганистане.

Напомним, после очередных ядерных угроз Кремля в США предупредили, что применение ядерного оружия повлечет за собой решительный ответ. Влиятельные американские военные сообщили, что одним из вариантов может стать уничтожение Черноморского флота РФ. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус отметил, что в случае ядерного удара не будут отвечать так же, вместо этого США уничтожат все силы ВС РФ, которые смогут обнаружить на украинской территории.