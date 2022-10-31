США направили до Європи групу кораблів на чолі з авіаносцем та 90 літаками, — ЗМІ

Американські кораблі повинні прибути до берегів Великобританії до середини листопада, тим самим значно посиливши військову присутність США в Європі.

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Сполучені штати вирішили посилити своє військове угруповання в Європі, направивши до берегів Англії новітній атомний авіаносець USS Gerald R. Ford, який супроводжують кілька кораблів та ударний підводний човен, повідомляє британське видання UK Defence Journal. За даними видання, їхнє прибуття в Портсмут очікується в середині листопада.

Командир авіаносної ударної групи адмірал Грег Хаффман розповів, що розгортання групи біля європейських берегів забезпечить перевагу для союзників США у Європі.

"Зараз як ніколи важливо, щоб ВМС США зміцнювали відносини з нашими союзниками та партнерами, оскільки ми сприяємо створенню мирного, стабільного та безконфліктного атлантичного регіону", — сказав адмірал.

За даними ВМС США, до авіаносної групи, крім авіаносця USS Gerald R. Ford, входять сім кораблів.

Що таке авіаносець USS Gerald R. Ford?

Це судно — одне з найновіших на американському флоті, його спустили на воду 2013 року, з 2017 року його введено в дію. На авіаносці можуть розташуватися 90 літаків, вертольотів та БПЛА, зокрема винищувачі F/A-18E/F.

[ + – ] Авіакрило Carrier Air Wing Eight має багатий бойовий досвід

Командир авіакрила Carrier Air Wing Eight (CVW-8) капітан Деріл Трент розповів, що його підрозділ стане першим авіакрилом, який узяв на озброєння цей новітній клас авіаносців.

CVW-8 має багатий бойовий досвід, беручи участь у війнах у війнах у Лівані, у Перській затоці, у Югославії, Афганістані.

Нагадаємо, після чергових ядерних погроз Кремля у США попередили, що застосування ядерної зброї спричинить рішучу відповідь. Впливові американські військові повідомили, що одним із варіантів може стати знищення Чорноморського флоту РФ. Ексглава ЦРУ Девід Петреус зазначив, що у разі ядерного удару не відповідатимуть так само, натомість США знищать усі сили ЗС РФ, які зможуть виявити на українській території.