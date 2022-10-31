ДТЭК исчерпал ресурсы для ремонта поврежденных энергообъектов, – директор (видео)

По словам Дмитрия Сахарука, стоимость специального оборудования измеряется сотнями миллионов долларов. Компания надеется на помощь западных партнеров.

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Компания ДТЭК использовала все имеющееся оборудование для ремонта поврежденной в результате обстрелов ВС РФ инфраструктуры, а денег на новое у предприятия нет. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал исполнительной директор компании Дмитрий Сахарук, сообщается в соцсетях ДТЭК.

"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух "волн атак", которые происходят с 10 октября", – в частности, прокомментировал он.

Определенное количество специального оборудования предприятие смогло закупить. Однако стоимость необходимых запчастей и деталей изменяется сотнями миллионов долларов, подчеркнул Сахарук.

"Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень-очень дорого", –– отметил директор.

В настоящее время компания прорабатывает различные варианты. Так, в ДТЭК рассматривают возможность покупки оборудования, а также надеются на помощь западных партнеров.

"Сейчас это проблема –– и не только у нас, а у всех энергетиков", –– добавил он.

Восстановление энергосистемы после сегодняшнего обстрела

По словам Сахарука, первые работы по восстановлению энергоснабжения после сегодняшнего массированного обстрела россиян уже ведутся. Так, в течение ближайших 3-6 часов энергетики надеются восстановить то, что можно отремонтировать без привлечения дополнительных средств.

Он также добавил, что аварийные отключения сейчас могут продолжаться в течение 6-12 часов в зависимости от того, сколько времени необходимо на восстановление того или иного объекта.

"Это может занять и больше времени, если это существенное повреждение и нет другого резерва для того, чтобы запитать потребителей. К этому надо быть готовым", –– добавил он.

Напомним, поставщик электроэнергии YASNO опубликовал новые графики отключения электроэнергии. Согласно новым данным, за день свет могут отключать до трех раз.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал, что эвакуация населения из Киевской области из-за проблем со светом в ближайшее время на планируется.