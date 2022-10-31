ДТЕК вичерпав ресурси для ремонту пошкоджених енергооб'єктів, — директор (відео)

За словами Дмитра Сахарука, вартість спеціального обладнання вимірюється сотнями мільйонів доларів. Компанія сподівається на допомогу західних партнерів.

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Компанія ДТЕК використала все наявне обладнання для ремонту пошкодженої внаслідок обстрілів ЗС РФ інфраструктури, а грошей на нове підприємство не має. Про це в ефірі національного телемарафону розповів виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук, повідомляється в соцмережах ДТЕК.

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох "хвиль атак", що відбуваються з 10 жовтня", — зокрема, прокоментував він.

Певну кількість спеціального обладнання підприємство змогло закупити. Однак вартість необхідних запчастин і деталей вимірюється сотнями мільйонів доларів, наголосив Сахарук.

"Уже є певні складнощі з купівлею цього обладнання, адже це дуже-дуже дорого", — зазначив директор.

Зараз компанія опрацьовує різні варіанти. Так, у ДТЕК розглядають можливість придбання обладнання, а також сподіваються на допомогу західних партнерів.

"Зараз це проблема — і не тільки в нас, а у всіх енергетиків", — додав він.

Відновлення енергосистеми після сьогоднішнього обстрілу

За словами Сахарука, перші роботи щодо відновлення енергопостачання після сьогоднішнього масованого обстрілу росіян уже ведуться. Так, протягом найближчих 3-6 годин енергетики сподіваються відновити те, що можна відремонтувати без залучення додаткових коштів.

Він також додав, що аварійні відключення зараз можуть тривати протягом 6-12 годин, залежно від того, скільки часу необхідно на відновлення того чи іншого об'єкта.

"Це може зайняти й більше часу, якщо це суттєве пошкодження і немає іншого резерву для того, щоб запитати споживачів. До цього треба бути готовим", — додав він.

Нагадаємо, постачальник електроенергії YASNO опублікував нові графіки відключення електроенергії. Згідно з новими даними, за день світло можуть відключати до трьох разів.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів, що евакуація населення з Київської області через проблеми зі світлом найближчим часом не планується.