Трасса Сватово-Кременная находится под огневым контролем ВСУ

По словам спикера восточной группировки украинских войск Сергея Череватого, украинские военные "поливают" огнем как личный состав противника, так и военную технику россиян.

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Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем трассу между населенными пунктами Сватово и Кременная в Луганской области. Об этом сообщил спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона в понедельник, 31 октября.

"Эта трасса под нашим огневым контролем, мы поражаем все, что там может двигаться", — подтвердил в прямом эфире Череватый.

По его словам, в нынешней обстановке российским военным крайне трудно перемещать по этой дороге и личный состав, и боевую технику, и горюче-смазочные материалы к ней. Пополнять запасы боеприпасов оккупанты тоже не могут.

Череватый также подтвердил информацию о том, что ВС РФ пытались контратаковать украинских военных в районе Белогоровки. Однако после огневого ответа ВС РФ были вынуждены прекратить маневр.

Спикер восточной группировки украинских войск выразил мнение, что в этом районе российские военные еще не раз будут пытаться перехватить инициативу, так как трасса "Сватово-Кременная" имеет для них стратегическое значение.

Ранее эксперты Института изучения войны заявили, что ВС РФ теряют способность наступать и ожидают прорыва ВСУ на Луганщине. Оккупационные формирования все больше деградируют, а высокий уровень дезертирства делает невозможным дальнейшее продвижение на востоке Украины.

А несколько ранее специалисты ISW выразили мнение, что ВСУ перережут снабжение ВС РФ, если захватят трассу Сватово-Кременная. Части российской 1-й гвардейской танковой армии и 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии готовятся удерживать позиции в Сватово.