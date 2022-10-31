Траса "Сватове-Кремінна" знаходиться під вогневим контролем ЗСУ

За словами речника східного угрупування українських військ Сергія Череватого, українські військові "поливають" вогнем як особовий склад противника, так і військову техніку росіян.

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Збройні Сили України тримають під вогневим контролем трасу між населеними пунктами Сватове та Кремінна у Луганській області. Про це повідомив речник східного угрупування українських військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону в понеділок, 31 жовтня.

"Ця траса під нашим вогневим контролем, ми вражаємо все, що там може рухатися", — підтвердив у прямому ефірі Череватий.

За його словами, в нинішній ситуації російським військовим дуже важко переміщати цією дорогою і особовий склад, і бойову техніку, і паливно-мастильні матеріали до неї. Поповнювати запаси боєприпасів окупанти також не можуть.

Череватий також підтвердив інформацію про те, що ЗС РФ намагалися контратакувати українських військових у районі Білогорівки. Однак після вогневої відповіді ЗС РФ змушені були припинити маневр.

Речник східного угруповання українських військ висловив думку, що в цьому районі російські військові ще не раз намагатимуться перехопити ініціативу, оскільки траса "Сватове-Кремінна" має для них стратегічне значення.

Раніше експерти Інституту вивчення війни заявили, що ЗС РФ втрачає здатність наступати і очікують на прорив ЗСУ на Луганщині. Окупаційні формування дедалі більше деградують, а високий рівень дезертирства унеможливлює подальше просування на сході України.

А раніше фахівці ISW висловили думку, що ЗСУ переріжуть постачання ЗС РФ, якщо захоплять трасу "Сватове-Кремінна". Частини російської 1-ї гвардійської танкової армії та 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії готуються утримувати позиції у Сватовому.