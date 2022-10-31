€20 млн и военная техника: как Чехия собирается помочь Украине

Украина и Чехия подписали ряд документов, которые делают возможной как финансовую, так и техническую помощь для мирного населения и ВСУ.

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Чехия в рамках разработанного плана помощи Украине на протяжении 2023-2025 годов ежегодно будет предоставлять нашей стране €20 млн, а также передаст ВСУ необходимую военную технику. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем официальном Телеграм-канале.

В понедельник, 31 октября, глава украинского правительства встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Они дали журналистам общую пресс-конференцию.

"Благодарю правительство Чехии и чешский народ за искреннюю дружбу. Вместе преодолеем врага и сделаем Европу безопасной и процветающей", — сказал Шмыгаль.

Он также раскрыл подробности договоренности с Чехией о взаимном сотрудничестве.

Какие документы подписали Чехия и Украина

Во время первых межправительственны консультация Шмыгаль и Фиала подписали ряд документов. Среди них:

Меморандум о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия. Это будет способствовать поддержке украинского бизнеса и его выходу на европейский рынок.

Меморандум о взаимопонимании между МИД Украины и Чехии, который углубит двусторонний диалог между странами.

Совместное заявление, в котором подтвердили решимость восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах международно признанных границ.

Кроме того, главы правительств Украины и Чехии призвали международное сообщество усилить санкционное давление на Россию и отметили необходимость увеличения военной, финансовой и гуманитарной помощи для Украины.

Как Чехия поможет ВСУ

Также стало известно, какую военную технику официальная Прага готова передать украинским военным. Это самоходные гаубицы "Дана", танки и БМП.

Отметим, что правительство Чехии также поддержало и создание международного трибунала для осуждения военно-политического руководства РФ за преступную войну против Украины.

По словам Дениса Шмыгаля, чешская сторона также взять патронаж над Днепропетровской областью и приобщиться к ее восстановлению.

Напомним, Чехия продолжит передавать оружие и боеприпасы ВСУ. Глава чешского дипломатического ведомства Ян Липавский отметил, что Чехия гордится, что стала первой страной, которая передала Украине разные виды тяжелого вооружения.

Фокус также писал, что Чехия передаст новый пакет военной помощи Украине. Однако неизвестно что именно получат украинские военные.