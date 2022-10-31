€20 млн та військова техніка: як Чехія збирається допомогти Україні

Україна та Чехія підписали низку документів, які уможливлюють як фінансову, так і технічну допомогу для мирного населення та ЗСУ.

Related video

Чехія в межах розробленого плану допомоги Україні протягом 2023-2025 років щорічно надаватиме нашій країні €20 млн, а також передасть ЗСУ необхідну військову техніку. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму офіційному телеграм-каналі.

У понеділок, 31 жовтня, глава українського уряду зустрівся із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Вони надали журналістам спільну пресконференцію.

"Дякую уряду Чехії та чеському народу за щиру дружбу. Разом подолаємо ворога і зробимо Європу безпечною та успішною", — сказав Шмигаль.

Він також розкрив подробиці домовленості з Чехією про взаємну співпрацю.

Які документи підписали Чехія та Україна

Під час перших міжурядових консультацій Шмигаль і Фіала підписали низку документів. Серед них:

Меморандум про співпрацю у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності. Це сприятиме підтримці українського бізнесу та його виходу на європейський ринок.

Меморандум про порозуміння між МЗС України та Чехії, який поглибить двосторонній діалог між країнами.

Спільна заява, в якій підтвердили рішучість відновити територіальну цілісність та суверенітет України у межах міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, глави урядів України та Чехії закликали міжнародне співтовариство посилити санкційний тиск на Росію та наголосили на необхідності збільшення військової, фінансової та гуманітарної допомоги для України.

Як Чехія допоможе ЗСУ

Також стало відомо, яку військову техніку офіційна Прага готова передати українським військовим. Це самохідні гаубиці "Дана", танки та БМП.

Зазначимо, що уряд Чехії також підтримав створення міжнародного трибуналу для засудження військово-політичного керівництва РФ за злочинну війну проти України.

За словами Дениса Шмигаля, чеська сторона також узяла патронаж над Дніпропетровською областю та долучиться до її відновлення.

Нагадаємо, Чехія продовжить передавати зброю та боєприпаси ЗСУ. Глава чеського дипломатичного відомства Ян Ліпавський зазначив, що Чехія пишається тим, що стала першою країною, яка передала Україні різні види важкого озброєння.

Фокус також писав, що Чехія передасть новий пакет військової допомоги Україні. Проте невідомо, що саме отримають українські військові.