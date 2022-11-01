LightOnZelenskyyOff: украинцев предупредили об опасном флешмобе, который запустили из РФ

В безграмотных сообщениях российские провокаторы пытаются убедить украинцев не экономить электроэнергию, чтоб усилить нагрузку на энергетическую систему нашей страны.

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Россия устроила новую информационную провокацию и под видом флешмоба LightOnZelenskyyOff призывает украинцев якобы от имени соотечественников не соблюдать режим экономии электроэнергии и массово включать свет и пользоваться электроприборами. Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации.

Провокационные сообщения украинцы стали получать в Твиттере и Вайбере.

"Российские СМИ сообщили, что украинцы якобы запустили флешмоб с хештегом #LightOnZelenskyyOff против политики Зеленского и призывают 1 ноября максимально включить свет", — пояснили в ЦПД

Однако большинство аккаунтов, с которых наши граждане получали подобные сообщения, оказались "ботами". Также некоторые их них принадлежали россиянам.

Кроме того, пытаясь перевести российский текст на украинский язык, провокаторы допустили множество ошибок, из-за чего сообщения потеряли всякий смысл. Одно их них сотрудники Центра привели в качестве примера.

"Пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна" гласила фраза, которая на русском языке звучала, как "Пол страны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки".

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что этот флешмоб – бессмысленная и опасная манипуляция, призванная увеличить нагрузку на украинскую энергосистему для ее полного выхода из строя.

[ + – ] Украинцам массово начали приходить безграмотные сообщения от российских провокаторов

Ранее стало известно, что в РФ создают структуру для дискредитации президента Украины Владимира Зеленского перед Западом. По информации украинских разведчиков, провокаторы планируют запустить фейковый сайт вымышленного "Фонда Зеленского". Интернет-платформа будет работать по принципу сетевого маркетинга с привлечением иностранных граждан.

Кроме того, Россия готовит провокации в школах на временно оккупированных территориях. По словам сотрудников ЦПД, российские террористы заранее готовят для себя информационное алиби, чтобы нанести удар по школам и обвинить в этом ВСУ.