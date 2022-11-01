LightOnZelenskyyOff: українців попередили про небезпечний флешмоб, який запустили з РФ

У безграмотних повідомленнях російські провокатори намагаються переконати українців не заощаджувати електроенергію, щоб посилити навантаження на енергетичну систему нашої країни.

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Росія влаштувала нову інформаційну провокацію і під виглядом флешмобу LightOnZelenskyyOff закликає українців нібито від імені співвітчизників не дотримуватися режиму економії електроенергії та масово вмикати світло та користуватися електроприладами. Про це попередили у Центрі протидії дезінформації.

Провокаційні повідомлення українці почали отримувати у Твіттері та Вайбері.

"Російські ЗМІ повідомили, що українці нібито запустили флешмоб із хештегом #LightOnZelenskyyOff проти політики Зеленського і закликають 1 листопада максимально увімкнути світло", — пояснили в ЦПД

Однак більшість облікових записів, з яких наші громадяни отримували подібні повідомлення, виявилися "ботами". Також деякі з них належали росіянам.

Крім того, намагаючись перекласти російський текст українською мовою, провокатори припустилися багатьох помилок, через що повідомлення втратили будь-який сенс. Одне з них співробітники Центру навели як приклад.

"Пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні муки" сповіщала фраза, яка російською мовою звучала, як "Пол страны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки".

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що цей флешмоб — безглузда та небезпечна маніпуляція, покликана збільшити навантаження на українську енергосистему для її повного виходу з ладу.

[ + – ] Українцям масово почали надходити безграмотні повідомлення від російських провокаторів

Раніше стало відомо, що у РФ створюють структуру для дискредитації президента України Володимира Зеленського перед Заходом. За інформацією українських розвідників, провокатори планують запустити фейковий сайт вигаданого "Фонду Зеленського". Інтернет-платформа працюватиме за принципом мережевого маркетингу із залученням іноземних громадян.

Крім того, Росія готує провокації у школах на тимчасово окупованих територіях. За словами співробітників ЦПД, російські терористи заздалегідь готують для себе інформаційне алібі, щоб завдати удару школам і звинуватити в цьому ЗСУ.