Потери РФ в Украине: каждый пятый погиб, не доехав до фронта

Больше всего потерь за месяц частичной мобилизации понес Урал: известно о 24 погибших из Свердловской области, 13 ― из Челябинской области и двоих из Курганской.

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С начала частичной мобилизации в РФ погибло как минимум 100 призывников. И это только те мужчины, личные данные которых удалось восстановить журналистам, пишет "Новая газета Европа".

Сообщения о смертях мобилизованных начали поступать в первую неделю после призыва.

По информации журналистов, больше всего потерь на Урале. Известно о 24 погибших из Свердловской области, 13 ― из Челябинской области и двоих из Курганской.

О смерти восьми мобилизованных известно в Красноярском крае. В Волгоградской области погибли уже десять человек из призванных после 21 сентября. В Ростовской области известно о семи погибших.

По две "похоронки" получили на своих родных жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Журналисты уточнили, что в реальности количество погибших мобилизованных может быть значительно выше. Ведь в своей статистике они учитывали только смерти, подтвержденные Минобороны России.

Причины гибели различны. Среди них:

медицинские патологии (оторвался тромб);

самоубийства;

несчастные случаи;

гибель во время драк;

отравление алкоголем и наркотиками

В среднем во многих случаях от мобилизации до гибели человека проходило всего 9-10 дней.

Средний возраст погибших составил 34 года. Самый старший из них — 48-летний Михаил Кулиниченко из Хакасии. Самому младшему — Игорю Урванцеву из Челябинской области — был 21 год.

Напомним, в Москве продолжается секретная мобилизация, о которой запретили писать СМИ. Мобильные мобилизационные пункты в российской столице уже не работают, но мужчины продолжают получать повестки по месту жительства и на работе.

Фокус также писал о том, что министр обороны РФ отчитался перед Владимиром Путиным об окончании "частичной мобилизации". Сергей Шойгу заявил, что всего было мобилизовано 300 тысяч человек. Из них 82 тысячи после обучения уже были направлены на войну, 218 тысяч проходят обучение на полигонах.