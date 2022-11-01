Втрати РФ в Україні: кожен п'ятий загинув, не доїхавши до фронту

Найбільше втрат за місяць часткової мобілізації зазнав Урал: відомо про 24 загиблих з Свердловської області, 13 ― з Челябінської області та двох з Курганської.

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З початку часткової мобілізації в РФ загинуло щонайменше 100 призовників. І це лише ті чоловіки, особисті дані яких вдалося відновити журналістам, пише "Новая газета Европа".

Повідомлення про смерті мобілізованих почали надходити першого тижня після призову.

За інформацією журналістів, найбільше втрат на Уралі. Відомо про 24 загиблих із Свердловської області, 13 ― із Челябінської області та двох із Курганської.

Про смерть восьми мобілізованих відомо у Красноярському краї. У Волгоградській області загинули вже десять осіб із покликаних після 21 вересня. У Ростовській області відомо про сім загиблих.

По дві "похоронки" отримали на своїх рідних жителі Москви та Санкт-Петербурга.

Журналісти уточнили, що насправді кількість загиблих мобілізованих може бути значно вищою. Адже у своїй статистиці вони враховували лише смерті, підтверджені Мінобороною Росії.

Причини загибелі є різними. Серед них:

медичні патології (відірвався тромб);

самогубства;

нещасні випадки;

загибель під час бійок;

отруєння алкоголем та наркотиками.

У середньому у багатьох випадках від мобілізації до загибелі людини проходило лише 9-10 днів.

Середній вік загиблих становив 34 роки. Найстарший із них — 48-річний Михайло Кулініченко з Хакасії. Наймолодшому — Ігорю Урванцеву з Челябінської області — був 21 рік.

Нагадаємо, у Москві триває секретна мобілізація, про яку заборонили писати ЗМІ. Мобільні мобілізаційні пункти у російській столиці вже не працюють, але чоловіки продовжують отримувати повістки за місцем проживання та на роботі.

Фокус також писав про те, що міністр оборони РФ прозвітував перед Володимиром Путіним про закінчення "часткової мобілізації". Сергій Шойгу заявив, що всього було мобілізовано 300 тисяч людей. З них 82 тисячі після навчання вже були спрямовані на війну, 218 тисяч проходять навчання на полігонах.