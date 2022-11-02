Планировали подорвать ЛЭП в Крыму: ФСБ РФ заявили о попытке "диверсии" спецслужб Украины

ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины, у него якобы были изъяты три взрывных устройства фугасного типа и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

Related video

Федеральная служба безопасности России заявила о якобы предотвращении диверсии украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в оккупированном Крыму. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

В результате этого был задержан гражданин Украины. В ФСБ утверждают, что у мужчины якобы были изъяты три взрывных устройства фугасного типа и схема расположения опор линии электропередач (ЛЭП) в одном из районов полуострова. В случае их повреждение 5 тысяч жителей Крыма могли остаться без электричества.

"Предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в республике Крым. Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ", — сказано в сообщении.

Что говорят украинские официальные лица?

На момент написания материала украинские власти никак не отреагировали на обвинения ФСБ РФ.

Напомним, 1 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что энергетическая инфраструктура Украины является легитимной целью для ВС РФ. Он добавил, что удары по ней снижает военный потенциал ВСУ.

Ранее, 12 октября ФСБ заявили о двух новых попытках диверсий СБУ на территории России. В Брянске и в Подмосковье чекисты задержали двух мужчин, которые якобы приехали в РФ транзитом через Эстонию из Киева, чтобы устроить теракты.