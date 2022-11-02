Планували підірвати ЛЕП у Криму: ФСБ РФ заявили про спробу "диверсії" спецслужб України

ФСБ повідомили про затримання громадянина України, у нього нібито було вилучено три вибухові пристрої фугасного типу та схему розташування опор ЛЕП в одному з районів півострова.

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Федеральна служба безпеки Росії заявила про нібито запобігання диверсії українських спецслужб на об'єкті енергетичної інфраструктури в окупованому Криму. Про це повідомляє видання "РИА Новости".

Внаслідок цього було затримано громадянина України. У ФСБ стверджують, що у чоловіка нібито було вилучено три вибухові пристрої фугасного типу і схему розташування опор лінії електропередач (ЛЕП) в одному з районів півострова. У разі їх пошкодження 5 тисяч мешканців Криму могли залишитись без електрики.

"Запобігли диверсії, яка планувалася українськими спецслужбами, на об'єкті енергетичної інфраструктури в республіці Крим. Затримано громадянина України 1978 року народження, завербованого СБУ", — сказано в повідомленні.

Що кажуть українські офіційні особи?

На момент написання матеріалу українська влада ніяк не відреагувала на звинувачення ФСБ РФ.

Нагадаємо, 1 листопада глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що енергетична інфраструктура України є легітимною метою для ЗС РФ. Він додав, що удари по ній знижує військовий потенціал ЗСУ.

Раніше, 12 жовтня, ФСБ заявили про дві нові спроби диверсій СБУ на території Росії. У Брянську та Підмосков'ї чекісти затримали двох чоловіків, які нібито приїхали до РФ транзитом через Естонію з Києва, щоб влаштувати теракти.