Российский концерн "Калашников" готовится нарастить выпуск оружия и БПЛА в 2023 году

Группа компаний намерена увеличить производство всей линейки вооружения. Речь идет о стрелковом и высокоточном оружии, снарядах и беспилотниках. Производитель также начал поставки дронов в войска РФ.

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Российский концерн "Калашников" в следующем году намерен нарастить производство всей линейки своего оружия. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил президент группы компаний Алан Лушников, передает агентство "РИА Новости".

По словам Лушников, речь идет о стрелковом и высокоточном оружии, боеприпасах и беспилотниках.

"На следующий год закладываем дальнейшее увеличение производственной программы по всей нашей номенклатуре –– это и стрелковое оружие, и высокоточное оружие, и снаряды, и беспилотники", –– прокомментировал он.

По его словам, в прошлом году производитель закладывал увеличение выпуска оружия на 2022-ой на 40%.

"Калашников" поставляет в ВС РФ дроны

Как подчеркнул Лушников, группа компаний уже начала поставки беспилотников в российскую армию.

"Мы не объявляли об этом, но уже поставляем в армию коптеры. Это целая линейка", –– рассказал россиянин.

По его словам, часть беспилотников уже производится и поставляется в войска серийно, а часть еще находится в разработке и выйдет на серию в следующем году.

"Самая разная номенклатура для самого разного назначения –– разведывательная и так далее", –– уточнил глава концерна.

В качестве примера Лушников привел коптер ZALA 421-24 компании ZALA AERO (входит в группу компаний "Калашников").

По словам производителей, коптер, представленный на российском форуме "Армия –– 2022", способен работать в условиях радиоэлектронного противодействия и летать в режиме полного радиомолчания.

Концерн "Калашников" –– крупнейший производитель боевого автоматического и снайперского оружия в России. На его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия РФ.

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