Російський концерн "Калашников" готується наростити випуск зброї та БПЛА у 2023 році

Група компаній має намір збільшити виробництво всієї лінійки озброєння. Йдеться про стрілецьку і високоточну зброю, снаряди та безпілотники. Виробник також почав постачання дронів у війська РФ.

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Російський концерн "Калашников" наступного року має намір наростити виробництво всієї лінійки своєї зброї. Про це сьогодні, 2 листопада, заявив президент групи компаній Алан Лушніков, повідомляє агентство "РИА Новости".

За словами Лушнікова, йдеться про стрілецьку та високоточну зброю, боєприпаси та безпілотники.

"Наступного року закладаємо подальше збільшення виробничої програми по всій нашій номенклатурі — це і стрілецька зброя, і високоточна зброя, і снаряди, і безпілотники", — прокоментував він.

За його словами, минулого року виробник закладав збільшення випуску зброї на 2022-й на 40%.

"Калашников" постачає до ЗС РФ дрони

Як наголосив Лушніков, група компаній уже розпочала постачання безпілотників до російської армії.

"Ми не оголошували про це, але вже поставляємо в армію коптери. Це ціла лінійка", — розповів росіянин.

За його словами, частина безпілотників уже виробляється і поставляється до військ серійно, а частина ще перебуває в розробці і вийде на серію наступного року.

"Найрізніша номенклатура для самого різного призначення — розвідувальна і так далі", — уточнив глава концерну.

Як приклад, Лушніков навів коптер ZALA 421-24 компанії ZALA AERO (входить до групи компаній "Калашников").

За словами виробників, коптер, представлений на російському форумі "Армія — 2022", здатний працювати в умовах радіоелектронної протидії і літати в режимі повного радіомовчання.

Концерн "Калашников" — найбільший виробник бойової автоматичної і снайперської зброї в Росії. На його частку припадає 95% виробництва стрілецької зброї РФ.

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