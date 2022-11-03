ВС РФ ежедневно теряла 40 единиц бронетехники во время наступления ВСУ, — разведка Британии

ВС РФ, вероятно, вынуждены использовать старые боевые машины пехоты, их оккупанты описывают как "алюминиевые банки".

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В середине октября во время наступления Вооруженных сил Украины российская армия теряла 40 единиц бронированной техники в день. Это примерно равно количеству техники одного батальона. Об этом сообщает разведка Великобритании.

Британские специалисты рассказали, что российские военные на войне в Украине, вероятно, разочарованы тем, что они вынуждены использовать старые боевые машины пехоты. Их оккупанты описывают как "алюминиевые банки".

Кроме того, разведчики рассказали, что в последние недели Россия купила у Беларуси как минимум 100 дополнительных танков и БМП. Отмечаются, что бронетанковые подразделения и артиллерия занимают центральное место в российских способах ведения войны.

В то же время ВСУ сейчас ощущают трудности с поставками артиллерийских боеприпасов. Кроме того, у украинских военных также недостаточно исправных бронированных машин.

Напомним, 3 ноября аналитики из Института изучения войны отмечали, что Россия не может создать нормальную военную промышленность. В стране большие проблемы с цепочками поставок и с военно-промышленной базой. Кроме того, в ведомстве отметили, РФ сеет раскол в армии и своих вооруженных формированиях, предлагая военнослужащим разную зарплату и условия.

2 ноября в СМИ появилась информация, что за восемь месяцев полномасштабной войны в Украине Беларусь передала России не менее 122 танков и более 65 тысяч боеприпасов. Минск наладил собственную систему доставку техники и боеприпасов с помощью железной дороги.