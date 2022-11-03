ЗС РФ щодня втрачали 40 одиниць бронетехніки під час наступу ЗСУ, — розвідка Британії

ЗС РФ, ймовірно, змушені використовувати старі бойові машини піхоти, їх окупанти описують як "алюмінієві банки".

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У середині жовтня під час наступу Збройних сил України російська армія втрачала 40 одиниць броньованої техніки на день. Це приблизно дорівнює кількості техніки одного батальйону. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Британські фахівці розповіли, що російські військові на війні в Україні, напевно, розчаровані тим, що вони змушені використовувати старі бойові машини піхоти. Їх окупанти описують як "алюмінієві банки".

Крім того, розвідники розповіли, що в останні тижні Росія купила у Білорусі як мінімум 100 додаткових танків і БМП. Зазначаються, що бронетанкові підрозділи й артилерія займають центральне місце у російських способах ведення війни.

Водночас ЗСУ зараз відчувають труднощі з постачанням артилерійських боєприпасів. Крім того, в українських військових також недостатньо справних броньованих машин.

Нагадаємо, 3 листопада аналітики з Інституту вивчення війни зазначали, що Росія не може створити нормальну військову промисловість. У країні великі проблеми з ланцюжками поставок і з військово-промисловою базою. Крім того, у відомстві зазначили, РФ сіє розкол в армії та своїх збройних формуваннях, пропонуючи військовослужбовцям різну зарплату й умови.

2 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що за вісім місяців повномасштабної війни в Україні Білорусь передала Росії не менше 122 танків і понад 65 тисяч боєприпасів. Мінськ налагодив власну систему доставку техніки та боєприпасів за допомогою залізниці.