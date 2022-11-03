"Никаких новых обязательств мы не брали": МИД о возвращении РФ к зерновому соглашению

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что все разговоры Москвы о якобы "гарантиях" Киева являются лишь способом сохранить лицо. В реальности же было много закулисной дипломатии и позиции силы со стороны ООН и Турции.

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В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали возвращение России к зерновому соглашению. В ведомстве опровергли заявления Москвы о том, что Киев якобы взял на себя дополнительные обязательства и предоставил "гарантии" о неиспользовании зернового коридора в военных целях. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Он отметил, что Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор для военных целей и четко придерживается положений соглашения.

"Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности", — сказал представитель МИД.

Николенко добавил, что никаких дополнительных обязательств, которые бы выходили за границы уже существующего документа, Украина не брала.

По его словам, Россия вернулась к зерновой сделке благодаря активной дипломатии ООН и президента Турции Реджепа Эрдогана.

"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступки", — отметил Олег Николенко.

Что говорит Дмитрий Кулеба?

Глава МИД заявил, что Украина никогда не использовала зерновой коридор для военных целей. По его словам, все разговоры Москвы о якобы "гарантиях" Киева являются лишь способом сохранить лицо.

"Россия вернулась к зерновой инициативе не потому, что кто-то дал ей какие-то гарантии, а потому, что было много закулисной дипломатии со стороны генерального секретаря ООН и президента Турции. И они говорили на языке, который понимает Путин, а это язык силы. Это не был язык уступок", — отметил он.

Напомним, 2 ноября Россия решила вернуться к реализации "зернового соглашения", после того как 29 октября приостановила свое участие из-за якобы атаки ВСУ на Черноморский флот РФ в оккупированном Крыму.

В Минобороны России заявляли, что благодаря ООН и Турции Москва получила письменные гарантии от Киева о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий против РФ.

В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что потребовал от Украины гарантий безопасности для Черноморского флота РФ. Он также добавил, что РФ останется в соглашении, если "Киев не будет использовать коридор в военных целях".