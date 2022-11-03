"Жодних нових зобов'язань ми не брали": МЗС про повернення РФ до зернової угоди

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що всі розмови Москви про нібито "гарантії" Києва є лише способом зберегти обличчя. Насправді ж було багато закулісної дипломатії та позиції сили з боку ООН і Туреччини.

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У Міністерстві закордонних справ України прокоментували повернення Росії до зернової угоди. У відомстві спростували заяви Москви про те, що Київ нібито взяв на себе додаткові зобов'язання та надав "гарантії" про невикористання зернового коридору у військових цілях. Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що Україна не використалатаі не планувала використовувати зерновий коридор для військових цілей і чітко дотримується положень угоди.

"Нагадаю, що в межах цієї угоди сторони зобов'язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку", — сказав представник МЗС.

Ніколенко додав, що жодних додаткових зобов'язань, які виходили б за межі вже чинного документа, Україна не брала.

За його словами, Росія повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії ООН і президенту Туреччини Реджепу Ердогану.

"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступки", — зазначив Олег Ніколенко.

Що каже Дмитро Кулеба?

Глава МЗС заявив, що Україна ніколи не використовувала зерновий коридор для військових цілей. За його словами, всі розмови Москви про нібито "гарантії" Києва є лише способом зберегти обличчя.

"Росія повернулася до зернової ініціативи не тому, що хтось дав їй якісь гарантії, а тому, що було багато закулісної дипломатії з боку генерального секретаря ООН і президента Туреччини. І вони говорили мовою, яку розуміє Путін, а це мова сили. Це не була мова поступок", — зазначив він.

Нагадаємо, 2 листопада Росія вирішила повернутися до реалізації "зернової угоди" після того, як 29 жовтня призупинила свою участь через нібито атаки ЗСУ на Чорноморський флот РФ в окупованому Криму.

У Міноборони Росії заявляли, що завдяки ООН і Туреччині Москва отримала письмові гарантії від Києва про невикористання "зернового коридору" для ведення бойових дій проти РФ.

Водночас президент РФ Володимир Путін заявив, що вимагав від України гарантій безпеки для Чорноморського флоту РФ. Він також додав, що РФ залишиться в угоді, якщо "Київ не використовуватиме коридор у військових цілях".